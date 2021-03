Deschamps sur le choix d’Abdou Diallo : “C’est sa décision et je la respecte”

Capitaine des Espoirs de l’Equipe de France il y a quelques années, le défenseur du PSG, Abdou Diallo (24 ans) a finalement opté pour la sélection du Sénégal. Jamais appelé en Equipe de France A, le défenseur central possède la double nationalité française et sénégalaise. Le joueur de 24 ans a notamment reçu sa première convocation avec les Lions de la Téranga d’Aliou Cissé. Idrissa Gueye a également été sélectionné. Mais ils ne devraient pas rejoindre la sélection sénégalaise ce mois-ci suite à la décision des clubs français de ne pas libérer leurs internationaux qui évolueront en dehors de la zone de l’Union européenne/ Espace Economique Européen (les joueurs de l’Equipe de France A ne sont pas concernés par cette décision). Les Sénégalais doivent disputer deux matches pour les qualifications à la CAN 2022 face au Congo et l’Eswatini.

Après avoir annoncé sa liste des 26 joueurs pour les matches de mars, le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a été questionné sur le choix d’Abdou Diallo, dans de propos rapportés par RMC Sport. “Ça va dans un sens et dans l’autre. Les joueurs qui ont cette possibilité de double nationalité, à eux de choisir. Je n’ai jamais sélectionné un joueur pour le bloquer. Dans l’autre sens, je n’ai pas tous les éléments. Il doit estimer que c’est son meilleur choix, je respecte ça même s’il a été capitaine des Espoirs”, a expliqué Didier Deschamps en conférence de presse. “Ça arrive qu’il puisse choisir une autre sélection car il faut au moins une présence en Equipe de France A pour être retenu comme international. Pour lui, ce n’était pas le cas. Il avait cette liberté, il l’a prise. C’est sa décision, et je la respecte.”

Didier Deschamps a également été questionné sur les performances de Kylian Mbappé ces dernières semaines. “Ce n’est pas un robot, c’est un jeune joueur qui enchaîne. il a des statistiques hors du commun. Il a tellement donné à tout le monde qu’il a le droit d’être moins bien et d’être moins en réussite. Dans tous les matchs qu’on voit, il y a une fatigue qui est déjà là en raison de l’enchaînement des matches. C’est lié aussi à la situation sanitaire, il y a une fatigue mentale aussi. Kylian fait partie des tous meilleurs attaquants mondiaux. Il a eu une période où il était moins efficace, avec moins de jus aussi. Mais même quand il est moins bien, il a cette capacité à pouvoir être décisif et heureusement il est Français, je suis très content.”