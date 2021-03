Pochettino : “Psychologiquement ça a été une forme de test”

Le PSG s’est qualifié dans la douleur ce soir contre le FC Barcelone (1-1) après avoir offert un très beau spectacle au match aller. Au micro de RMC Sport 1, Mauricio Pochettino a avoué que son équipe avait réalisé une mauvaise première mi-temps, et qu’il les a secoués dans le vestiaire.

Le match

Pochettino : “En première mi-temps on a souffert. On a eu du mal a nettoyé la première passe. Psychologiquement cela a été une forme de test. Ici j’ai compris que l’on parlait beaucoup du passé, de la psychologie. Je pense que l’on a bien répondu à la mi-temps. En deuxième mi-temps on a montré un autre visage et on était plus compétitif.“

Ses paroles à la mi-temps

Pochettino : “Ce qui est clair c’est que cette première mi-temps on a trop pensé. On a gambergé, on a trop réfléchi et on n’a pas pensé à jouer. On pensait trop à cette qualification. Ce que je leur aie dit c’est ça, de penser au jeu et oublier les influences négatives. Je suis content que l’on est changé les choses maintenant on est qualifié pour les quarts et on a répondu présent. On n’était pas contents de la première période. Parfois ça arrive mais le plus important c’est d’avoir été meilleurs en deuxième période, plus compétitifs et de s’être qualifiés. Les joueurs ont été fantastiques. On a eu du mal à se trouver mais quand on l’a fait on s’est retrouvés devant le but. En deuxième période on a élevé notre niveau et ça allait mieux. Le Barça a pris des risques forcément, ils avaient perdu 4-1 à l’aller et nous on a mis du temps à trouver nos marques. Navas a fait un match énorme. Il y a des actions qui montrent ses qualités et c’est un top gardien mondial, ça s’est vu ce soir. “