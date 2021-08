Didier Deschamps dévoilera la liste des Bleus le jeudi 26 août

Alors que le championnat de France a débuté il y a deux semaines, les clubs et joueurs feront face à la première trêve internationale à la fin du mois d’août. En effet début septembre, les matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 se poursuivront à travers le monde. Alors que le groupe du Brésil a été annoncé il y a quelques jours – avec les présences de Marquinhos et Neymar Jr – le sélectionneur de L’Equipe de France – Didier Deschamps – dévoilera sa liste le jeudi 26 août prochain à 14 heures, au siège de la FFF. Sauf surprise ou blessure de dernière minute, les deux Parisiens – Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé – figureront dans cette liste.

Pour rappel, l’Equipe de France disputera trois rencontres face à la Bosnie-Herzégovine (1er septembre), l’Ukraine (4 septembre) et la Finlande (7 septembre). Les champion du Monde 2018 occupent actuellement la tête de leur groupe avec 7 points devant l’Ukraine (3), la Finlande (2), la Bosnie-Herzégovine (1) et le Kazakhstan (1).

Le calendrier des Bleus