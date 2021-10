Le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi avec la réception d’Angers au Parc des Princes (20h45) et devra faire sans pas mal de ses joueurs. En effet tous les Sud-Américains seront en train de jouer à l’autre bout du monde au même moment. Un casse tête pour Mauricio Pochettino qui devrait relancer certains de ses éléments dont Abdou Diallo. L’international sénégalais pourrait retrouver une place de titulaire dans l’axe de la défense. Interrogé par PSG TV, l’ancien joueur de Dortmund est revenu sur son arrivée insolite au Paris Saint-Germain et sa fierté de porter la tunique Rouge & Bleu

« En 2019 j’arrive à Paris. J’ai pu débarquer dans un certain anonymat à Paris, tranquillement. J’étais tellement anonyme qu’on m’a arrêté à l’entrée du Royal Monceau en me demandant ce que je faisais dans cet hôtel au final j’ai dû me justifier que je signais au PSG.

Ce que représente Paris ? La France est hyper centralisée sur Paris, donc tu trouves tout. À Paris il y a du monde… Il y a même le monde entier ! Il y a des gens de tous les horizons, toutes les origines, toutes les religions.

Ce que représente le PSG ? En signant au Paris Saint-Germain c’était une grande étape pour moi. Ça me permettait de revenir en France par la très grande porte. Je l’avais quittée par la toute petite, je reviens par la très grande. Donc c’était beau et grand… Mais ce n’est que le début ! J’espère bien pouvoir gagner un maximum. Je suis quelqu’un d’ambitieux, tout comme le club donc on est raccord. L’ambition, le club, le beau jeu, la ville… C’est grand, rêvons plus grand !

Si je connaissais certains de mes coéquipiers ? Oui je connaissais Kimpembe avec qui j’étais dans les équipes de jeune, Gueye je ne le connaissais pas mais entre sénégalais ça va vite. Je connaissais Mbappé, Kurzawa avec qui j’étais formé à Monaco… Donc oui je connaissais pas mal de monde. Et puis je n’ai pas de difficulté à m’adapter… Donc c’est allé très vite ! Porter le maillot du PSG est une fierté ! À la limite ce n’est pas quand je le porte, mais lorsque je suis à table avec ma mère, lorsque je sors avec des potes, j’entends ma femme parler avec son entourage, et le fait que je joue au PSG revienne. Je sais que c’est une fierté qui va me suivre même après ma carrière. C’est un plaisir et un honneur de porter cette tunique. Je suis très content de défendre ces couleurs. »