Djellit : « Moi, je n’enterre pas du tout Neymar »

Depuis sa déclaration à DAZN, Neymar Jr est au centre des débats. Le numéro 10 parisien a laissé planer le doute sur sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022. De plus, son niveau actuel avec les Rouge & Bleu est vivement critiqué. Présent sur le plateau de l’Equipe du Soir, Nabil Djellit estime que le joueur du PSG va se remobiliser et voit sa dernière déclaration comme « un challenge. »

« Moi, je ne l’enterre pas du tout Neymar, loin de là. Je pense même qu’il peut encore gagner le Ballon d’Or. Parce qu’il va se remobiliser à mort sur la Coupe du monde avec le Brésil. Il incarne cette équipe du Brésil. Il en est capable sur une compétition et un tournoi, s’il est focus comme au Final 8 avec le PSG. Avec le Brésil en 2014, il ne s’est pas caché quand il avait la pression de tout le pays. Je pense qu’il va être focus sur cette compétition. Quand il dit ‘ça va être certainement ma dernière Coupe du monde’, moi je vois plutôt ça comme son dernier challenge, c’est comme ça que je le lis », a déclaré Nabil Djellit dans l’EDS. « C’est un dribbleur extraordinaire, c’est un gars qui te passe 16 dribbles en quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame. Moi, j’en connais pas beaucoup dans l’histoire du football capable d’éliminer à ce niveau-là. Pour moi, c’est la crème de la crème individuellement. Messi le respecte et pour moi ça en dit beaucoup sur lui (…) C’est le meilleur buteur de l’histoire de la plus grande sélection de football au monde. »