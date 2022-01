Le PSG a débuté 2022 avec une belle victoire contre Vannes lors des seizièmes de finale de la Coupe de France contre Vannes (4-0). Cette rencontre a été marquée par une nouvelle performance exceptionnelle de Kylian Mbappé auteur d’un coup du chapeau en seulement 18 minutes. L’internationale français est le véritable patron de cette équipe parisienne et il est même récompensé en étant le footballeur français le plus influent de l’année 2021 selon L’Équipe. Suite à cette distinction, le quotidien sportif a interrogé le Président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait part de son admiration pour le jeune français.

« Tous les amateurs de football se souviennent de la chevauchée fantastique de Kylian Mbappé lors d’un des matches les plus mythiques de ces dernières années : le huitième de finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine à Kazan. (…) Chacun lui souhaite évidemment de concrétiser cette promesse en se constituant le plus beau palmarès du football européen et surtout de continuer à enchanter le public par ses gestes jubilatoires, ses passes lumineuses et ses buts magiques. Nous l’en savons capable. Mais si Kylian Mbappé a pris une place à part dans le cœur des Français, c’est aussi par son attitude sur le terrain et en dehors. Le travail acharné, premier arrivé à l’entraînement, dernier parti. Le fair-play à toute épreuve, autant avec les plus grands footballeurs de la planète qu’avec des clubs amateurs en Coupe de France. Loin des dérives qui parfois accompagnent la célébrité, il incarne le calme, l’ambition tranquille, le regard vers les étoiles mais la tête sur les épaules. (…) ‘Je sais que j’ai des droits et des devoirs aussi’, déclare-t-il lui-même. Tout aurait pu basculer l’été dernier lors de l’Euro et de ce tir au but manqué. Sa capacité à assumer, reconnaître, surmonter et repartir à l’assaut est la signature d’un très grand champion. Oui, Kylian Mbappé a beau être si jeune, il a épousé l’excellence de son sport en club comme en équipe nationale, il a vécu les expériences les plus extrêmes et il a démontré les qualités des plus grands : lucidité, courage, résistance. Je suis sûr d’une chose : il continuera de nous étonner. »