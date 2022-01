Geyoro : « Nous sommes toujours aussi déterminées »

Comme les joueurs, les Féminines du PSG vont débuter leur année 2022 avec un 16e de finale de Coupe de France. Les joueuses de Didier Ollé-Nicolle se déplaceront sur la pelouse de Dijon dimanche après-midi (14h30). Quelques jours avant cette rencontre, Grace Geyoro – la capitaine des Rouge & Bleu – a évoqué la reprise et ce match.

« La reprise pas trop difficile ? Non, pas du tout ! On avait un programme à suivre pendant les vacances. Toutes les joueuses ont réussi à le suivre. Nous sommes toujours aussi déterminées. On est revenu avec de très bonnes intentions, assure la numéro 8 parisienne pour PSG TV. Cela s’est très bien passé pour nous pendant les fêtes, on va maintenant continuer à bien travailler cette semaine pour bien préparer le match de dimanche. La Coupe de France un objectif ? Bien sûr ! Nous l’avons déjà gagnée, et c’est une compétition qui nous tient à cœur. Elle est de retour cette saison, ce qui fait plaisir, et on a envie d’aller la chercher. On va se donner les moyens d’y parvenir.«

Geyoro qui a ensuite évoqué son rôle de capitaine. « Mon rôle est toujours le même, un rôle forcément particulier avec le brassard. Il est de continuer à tirer l’équipe vers le haut, à bien travailler ensemble, à créer ces automatismes, ne pas lâcher, et apporter ce que je peux à l’équipe. Si c’est le cas, cela devrait bien se passer. On sait que c’est aussi ce qui fera la différence lors des matches importants. Les objectifs de la deuxième partie de saison ? Continuer, bien sûr ! On veut continuer à faire ce que l’on a pu faire lors de la première partie de la saison. Nous avons conscience qu’il y a encore pas mal d’échéances, d’objectifs à atteindre. On a l’envie, la détermination, et on va tout faire pour aller décrocher quelque chose à la fin de la saison.«