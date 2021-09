Le PSG prêt pour Manchester City ? L’avis des supporters

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Montpellier (2-0) sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Les Parisiens ont réalisé une bonne prestation même s’ils auraient pu être plus précis dans le dernier geste et ainsi s’offrir une victoire plus nette au tableau d’affichage. Malgré ça, les Rouge & Bleu ont bien préparé leur choc contre Manchester City en Ligue des Champions mardi (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). Mais le PSG est-il prêt pour ce match contre les Anglais ? Notre journaliste Théodore Vives a recueilli les avis des supporters parisiens devant le Parc des Princes à l’issue de la victoire contre les Héraultais. Des impressions à retrouver en vidéo ci-dessous.