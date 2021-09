La France surclasse la Grèce, Diani, Katoto, Geyoro buteuses

Après un sans-faute et trois victoires en trois matches de D1 Arkema avec le PSG, certaines joueuses sont actuellement avec leurs sélections nationales respectives. Ce vendredi soir, l’Equipe de France débutait ses qualifications à la Coupe du Monde 2023 avec un déplacement en Grèce. À l’entame du match, quatre Parisiennes étaient titulaires. Marie-Antoinette Katoto, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani. Les Bleues n’ont fait qu’une bouchée des grecques en s’imposant 10-0. Amel Majri a ouvert le score à la 14e minute, Grace Geyoro s’est offert un doublé (15e, 40e), Marie-Antoinette Katoto un triplé (18e, 25e, 53e). Diani a elle aussi marqué (38e). Les autres buteuses se nomment Palama contre son camp, Asseyi et Renard. Prochain match pour l’Equipe de France contre l’Estonie le 21 septembre.

Les Bleues s’imposent dans ce 1er match des éliminatoires du Mondial 2023 ! (10-0) 🇬🇷🇫🇷 #GREFRA #FiersdetreBleues pic.twitter.com/ijbhsuTxwT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 17, 2021