Dias : « Le PSG dispose d’une incroyable force de frappe »

Ruben Dias, le défenseur central portugais de Manchester City, aura fort à faire demain soir face au PSG sur la pelouse du Parc des Princes. Il devrait devoir défendre sur la MNM, l’un des meilleurs trios d’attaque d’Europe, si ce n’est le meilleur. L’ancien du Benfica est sous le charme de l’attaque parisienne. « Messi est un joueur phénoménal et en tant que professionnel, vous voulez jouer contre ce genre de noms, s’enflamme Dias dans des propos relayés par Goal. Mais qu’il s’agisse de Messi, de Mbappé, de Neymar ou de Mauro Icardi, le PSG dispose d’une incroyable force de frappe et quel que soit l’adversaire, ce sera un test difficile. Tout le monde attend ce match avec impatience pour cette raison. »

Le Portugais (24 ans) qui assure que ce sera un match totalement différent que la demi-finale de la saison dernière. « Ils se sont évidemment renforcés sur tout le terrain. Les recrutements effectués cette saison ont été fantastiques et ce sera un défi différent de l’équipe que nous avons affronté l’année dernière. Mais c’est aussi l’une des équipes les plus fortes d’Europe depuis plusieurs années maintenant. Les joueurs comme Ramos et Messi vont ajouter à leur mentalité de gagnant, mais lorsque nous avons joué la saison dernière, ils avaient déjà Neymar, Mbappé et Di Maria. »