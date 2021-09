Jérôme Rothen dédramatise l’épisode Mbappé / Neymar

Après sa sortie contre Montpellier samedi soir, Kylian Mbappé semblait pester contre Neymar sur le banc après le but de Draxler consécutive à une passe de Neymar. Des mots qui ont beaucoup fait parler. Mais Jérôme Rothen a tenu à défendre le numéro 7 parisien.

« Nous, les anciens joueurs, le rôle que l’on a c’est de combattre ça. Les fausses idées, fausses interprétations. C’est vendre du rêve, c’est vendre des papiers pour rien et créer des problèmes où il n’y en a pas, défend l’ancien parisien dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Aujourd’hui, il y a une altercation entre deux joueurs, deux grands joueurs que sont Mbappé et Neymar. […]C’est du branlage de cerveau. Ces deux joueurs-là ont montré qu’ils pouvaient jouer ensemble. Il n’y a pas de mal-être dans tout ça. […]C’est la frustration d’un attaquant. […]On le sait, les attaquants ne se nourrissent que du but. Donc oui, il y a de la frustration, de l’énervement. Il sort, il a une parole avec Gueye, mais c’est la vie d’un vestiaire, la vie d’un vestiaire.«