Brest / PSG se jouera à guichets fermés

En ouverture de la 3ème journée de Ligue 1, le PSG se déplacera sur la pelouse du Stade Brestois 29 ce vendredi à 21h (sur Prime Video). Une rencontre qui se jouera à guichets fermés au Stade Francis Le Blé, comme l’a rapporté le SB29 sur son compte Twitter. Mais le club breton fait surtout face à une flambée du prix des places à la revente. En cause, une éventuelle présence de Lionel Messi dans le groupe parisien.

En effet, “sur Ebay, Leboncoin ou la marketplace de Facebook, les prix des places à la revente s’envolent. On voit des billets à 100 ou 130 euros en tribune Arkéa, 150 euros en tribune Foucault. Pour celles derrière les buts, 80 euros en tribune Quimper et même 150 euros en Brittany Ferries dépourvue de toit”, rapporte France Bleu Paris. “Alors que le match face à Paris suscite toujours beaucoup d’engouement, on frôle cette fois le jamais vu depuis la signature de Messi au PSG” toujours selon le média qui rajoute, “après les adieux de Beckham à Lorient en mai 2013 et les débuts de Neymar à Guingamp en août 2017, les supporters de Brest veulent aussi un événement majeur face au PSG”. On rappelle que selon le média argentin Olé, les chances de voir la Pulga fouler la pelouse brestoise sont quasi-inexistantes.