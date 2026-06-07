Didier Deschamps loue les qualités de Désiré Doué

Convoqué avec l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde 2026, l’attaquant du PSG Désiré Doué pourrait avoir une véritable carte à jouer grâce à ses qualités.

Après être entrés dans l’histoire du football en remportant deux Ligues des champions consécutives, les internationaux français du PSG sont désormais concentrés sur la Coupe du monde 2026. Dans un groupe relevé avec le Sénégal, l’Irak et la Norvège, les Bleus voudront monter en régime avant le début de la compétition. Malgré leur défaite face à la Côte d’Ivoire (1-2) en match de préparation, les Tricolores auront l’occasion de se rattraper face à l’Irlande du Nord ce lundi (21h10 sur TF1) avant de s’envoler pour l’Amérique.

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Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, qui se disputera à Lille, Didier Deschamps a été interrogé sur les chances de Désiré Doué de devenir titulaire dans son équipe. Et le sélectionneur des Bleus n’a pas fermé la porte à cette idée, tout en rappelant les qualités du Golden Boy 2025 : « Doué peut-il être titulaire à la Coupe du monde 2026 ? Oui, mais il y en a d’autres ici. C’est un très jeune joueur qui vient de fêter ses 21 ans. Il est décisif avec son club, avec nous aussi. Il a la polyvalence, même si je pense qu’il est plus à l’aise sur un côté. Cette capacité à éliminer, à dribbler et à faire des différences, avec un gros volume de jeu, ce qui n’est pas toujours le cas pour un joueur offensif. Ça nous fait un joueur de qualité en plus. »

Concernant la titularisation de Désiré Doué et Ousmane Dembélé face à l’Irlande du Nord, le sélectionneur des Bleus n’a pas fermé la porte à cette éventualité : « S’ils sont disponibles, ils sont prêts à débuter, oui », a déclaré le technicien de 57 ans avant de s’exprimer sur le positionnement de ses différents attaquants, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Michael (Olise) a l’habitude de jouer à droite au Bayern, avec nous, il a été aussi très bon dans l’axe. Ce n’est pas figé. Ça amène des complications pour l’adversaire. Je ne veux pas qu’on soit trop lisible et que les joueurs ne restent que dans leur position. Michael a la possibilité de jouer aux deux postes, Rayan (Cherki) aussi, même s’il préfère être dans l’axe. Ousmane (Dembélé), ça dépend, il peut être dans l’axe. Quand il est au PSG, il part de l’axe et après il dézone un peu partout. Ça passe par de la répétition, même si on n’en a pas beaucoup. Il faut un peu de temps pour arriver à ajuster par rapport à ce qu’on fait pour gagner en efficacité. Il y a des options différentes aujourd’hui. »

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