Marquinhos fautif, le Portugal s’impose sans ses joueurs du PSG… Les résultats des internationaux du PSG

La Coupe du monde va ouvrir ses portes le 11 juin prochain. Les sélections sont actuellement en pleine préparation avec des matches amicaux. Hier, deux joueurs du PSG jouaient.

Le PSG a terminé sa saison 2025-2026 il y a un peu plus d’une semaine avec sa victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b à 3). Il faudra attendre le 12 août prochain, lors de la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa, pour revoir le PSG jouer un match officiel. Place désormais à la Coupe du monde qui concerne 16 joueurs des doubles champions d’Europe. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez avec la France, Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos avec le Portugal, Marquinhos avec le Brésil, Kang-in Lee avec la Corée du Sud, Willian Pacho avec l’Équateur, Achraf Hakimi avec le Maroc, Ibrahim Mbaye avec le Sénégal, Fabian Ruiz avec l’Espagne et Khalil Ayari avec la Tunisie.

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Marquinhos a offert une passe décisive… du mauvais côté

Hier, six joueurs du PSG étaient concernés par des matches amicaux de préparation à la Coupe du monde mais seulement deux d’entre eux ont joué. Le Portugal, qui est l’un des favoris à la victoire finale, affrontait le Chili hier. Après le sacre du PSG en Ligue des champions, Roberto Martinez, le sélectionneur de la sélection portugaise, avait décidé de laisser sept jours de repos à Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. Ils ont assisté des tribunes à la victoire du Portugal grâce à des buts de l’ancien Parisien Gonçalo Guedes et de Bruno Fernandes. Le Chili a réduit le score en toute fin de rencontre (2-1). Avant de défier la RDC pour son premier match de poules de la Coupe du monde le 17 juin prochain, le Portugal doit jouer un dernier match de préparation contre le Nigéria mardi soir. Nul doute que les Portugais du PSG joueront lors de ce match. De son côté, le Brésil affrontait l’Égypte. Titulaire et capitaine, Marquinhos n’a joué que la première mi-temps. Mais lors du succès de la Seleção grâce à des réalisations de Guimarães et Endrick (2-1), le capitaine du PSG s’est montré fautif en réalisant une passe en retrait qui a été interceptée et qui s’est transformée en passe décisive pour Ziko. C’était le dernier match de préparation des Brésiliens, qui auront un choc contre le Maroc pour commencer leur Mondial. Enfin, la Tunisie de Khalil Ayari, titulaire et remplacé à la mi-temps, s’est lourdement inclinée contre la Belgique (5-0). C’était également le dernier match de préparation des Tunisiens, qui défieront la Suède lors de leur premier match de phase de poules de la Coupe du monde.