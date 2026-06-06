Le programme de reprise du PSG après la Coupe du monde

Après une saison 2025-2026 marquée par un doublé historique en Ligue des champions, le PSG bénéficiera d’une période de repos bien méritée avant de préparer le prochain exercice, qui s’annonce intense dès le début.

Après être entrés dans l’histoire en remportant une deuxième Ligue des champions consécutive, un total de 16 joueurs du PSG sont désormais concentré sur la Coupe du monde 2026 avec leur sélection. Pour les non-convoqués, un repos bien mérité est au programme pendant plus d’un mois. Après un exercice 2025-2026 tronqué dans sa préparation, l’équipe de Luis Enrique pourra aborder la prochaine saison avec une véritable préparation physique.

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La reprise officielle de l’entraînement le 25 juillet

Et comme le rapporte RMC Sport, la reprise officielle de l’entraînement est programmée pour le samedi 25 juillet. Certains joueurs pourraient même retrouver le Campus PSG dès le 20 juillet. Mais il ne faudra pas s’attendre à voir tout l’effectif lors de ces derniers jours du mois de juillet. En effet, avec les nombreux internationaux concernés par le Mondial, le programme sera adapté. « Ces Mondialistes bénéficieront de quatre semaines de repos après l’élimination de leur pays. » Si des internationaux parisiens atteignent la finale de la Coupe du monde le 19 juillet prochain, ils reprendront ainsi le chemin de l’entraînement avec les Rouge & Bleu trois semaines plus tard, et non quatre comme les autres internationaux, précise le média sportif. « Les derniers joueurs du PSG pourraient donc reprendre l’entraînement vers le 10 août. »

Et le programme sera très chargé dès le début de la saison pour les champions d’Europe en titre. Si, à ce jour, une seule rencontre amicale est programmée contre Manchester United, en Suède, le 8 août prochain, deux titres seront déjà en jeu dès les premiers matchs officiels : la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa (12 août) et le Trophée des Champions face au RC Lens (16 août). « Comme la saison passée, Luis Enrique va gérer son effectif en fonction de l’état de forme de chacun de ses joueurs. Puis il ajustera tout au long de la saison comme il l’a fait lors du dernier exercice », conclut RMC.

Le calendrier de reprise

Samedi 25 juillet : La reprise officielle de l’entraînement du PSG

Samedi 8 août : PSG / Manchester United (match amical, à Göteborg en Suède)

Mercredi 12 août : PSG / Aston Villa (Supercoupe d’Europe, à Salzbourg en Autriche)

Dimanche 16 août : RC Lens / PSG (Trophée des Champions, à Lens)