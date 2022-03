Ce mardi soir, les joueurs français du PSG ont disputé leur deuxième rencontre amicale face à l’Afrique du Sud (5-0). Après avoir manqué le premier match contre la Côte d’Ivoire, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé étaient titulaires, et ce dernier a réalisé un sacré match. Auteur d’un doublé, l’attaquant parisien entre un peu plus dans l’histoire à chaque match disputé, que ce soit avec le PSG ou avec les Bleus.

Décisif sur 14 buts sur ces 5 dernières rencontres, Mbappé devient le premier joueur de l’histoire à avoir été buteur et passeur décisif lors de cinq matchs consécutifs disputés avec les Bleus. De plus, l’attaquant du PSG devient le premier joueur à inscrire 9 buts lors d’une saison avec l’Équipe de France depuis Olivier Giroud en 2015/16 (10 buts). Le numéro 7 parisien devient le sixième plus jeune joueur européen depuis 1945 à atteindre les 25 buts en sélection avant l’âge de 25 ans (23 ans et 99 jours). De plus, seul Just Fontaine a inscrit plus de buts que Kylian Mbappé avec les Bleus en étant un joueur de Ligue 1 dans l’histoire (30 buts contre 26). Enfin l’actuel joueur du Paris Saint-Germain est devenu grâce à son doublé le 11e meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France en égalant Sylvain Wiltord (26 buts).