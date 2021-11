Dina Ebimbe : « C’est que du bonus pour moi »

Après deux prêts consécutifs au Havre (Ligue 2) et à Dijon (Ligue 1), Eric Junior Dina Ebimbe s’est pleinement intégré dans l’effectif de Mauricio Pochettino cette saison. Le milieu de terrain est très souvent présent dans les groupes convoqués par le coach argentin et a notamment glané du temps de jeu en début de saison. Et face aux Girondins de Bordeaux (3-2), le joueur de 20 ans était titulaire dans le milieu de terrain parisien aux côtés d’Ander Herrera et Georginio Wijnaldum. Et le Titi du PSG a sorti une prestation plus qu’honorable (noté 5,5 par la rédaction de CS) avant son remplacement à la 74e minute par Danilo Pereira. Après la rencontre, le joueur formé au PSG est revenu sur sa performance.

« C’est clair que ça fait du bien, après ça faisait longtemps que je n’avais pas joué. J’appréhendais un peu le match mais tout s’est bien passé pour moi. Je suis content de ma performance et content aussi d’avoir aidé l’équipe à prendre les trois points aujourd’hui, donc c’est que du bonus pour moi. Je suis très content et j’espère que ça va continuer ainsi », a déclaré Eric Junior Dina Ebimbe en zone mixte, dans des propos rapportés par Foot Mercato. « A-t-il débriéfé cette rencontre avec ses partenaires ? Non, on n’a pas encore débriéfé. Il y a les départs en sélection et ils sont un peu focus sur autre chose. On aura le temps d’en parler à la reprise. »

Dina Ebimbe est également revenu sur la performance de Neymar Jr, auteur d’un doublé. « L’entame a été compliquée, mais on a su vite réagir grâce à Ney’, qui a mis deux très beaux buts, pas du tout évidents à mettre. Il nous a soulagés, il nous a permis de gérer la suite du match plus tranquillement. Il a démontré que c’est un grand joueur. On est contents qu’il soit avec nous, pour ce qu’il fait pour l’équipe. On espère qu’il va continuer toute la saison comme ça. »