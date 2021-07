Direct (amical) – PSG / Séville (0-1)

Dernier match de répétition pour le PSG avant le Trophée des Champions face au LOSC (1er août). À cette occasion, les joueurs de Mauricio Pochettino affrontent – à l’Estadio Algarve de Faro (Portugal) – le FC Séville à 20 heures (beIN SPORTS 1 et PSG TV Premium). Une match que ne pourra pas disputer Sergio Ramos, victime d’une lésion du solaire du mollet gauche. Colin Dagba, Juan Bernat et Rafinha manquent également à l’appel pour cause de reprise ou pépin physique.

Pour ce match face aux Sévillans, l’entraîneur parisien a composé une équipe avec joueurs cadres et jeunes. Ainsi Keylor Navas débute dans le but des Rouge & Bleu. De son côté, Achraf Hakimi disputera son troisième match avec le PSG. El Chadaille Bitshiabu et Thilo Kehrer forment la charnière centrale. En attaque, Mauro Icardi sera accompagné par Julian Draxler et Ismaël Gharbi.

Les temps forts

10e : Lancé dans son couloir droit, Hakimi a trouvé Gharbi mais le Titi a vu sa frappe être contrée par un défenseur

13e : Bien lancé par Draxler, Hakimi a buté sur Bono

14e : La latéral droit parisien s’est une nouvelle fois procuré une belle occasion mais sans parvenir à cadrer sa tentative

29e : La frappe de Rakitic passe au-dessus du but de Navas

31e : La frappe de Draxler n’est pas cadrée après une déviation astucieuse d’Icardi

37e : Penalty pour Séville et carton jaune pour Navas après un contact avec En-Nesyr

39e : Pénalty transformé par Rakitic. 1-0 pour Séville

42e : Carton jaune pour Gharbi

45e : Les deux équipes regagnent les vestiaires avec un score à l’avantage du FC Séville (1-0). Malgré une première période sérieuse, le PSG a concédé un pénalty généreux transformé par Rakitic

Feuille de match