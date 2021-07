Le PSG devrait bientôt accélérer pour Pogba (RMC)

Malgré un mercato déjà XXL, le PSG ne compte pas s’arrêter-là. Depuis plusieurs semaines, le nom de Paul Pogba est associé au Rouge & Bleu. Pour rappel, selon nos informations le joueur souhaite venir au PSG, et les discussions vont toujours dans le bon sens. Ce mardi soir, RMC Sport fait le point sur ce dossier et confirme que l’international français est intéressé par une venue au PSG. Le média sportif assure que les Parisiens vont accélérer dans ce dossier. “Le club de la capitale n’a pas encore formulé d’offre officielle à Manchester United pour le milieu de terrain international. Des contacts devraient néanmoins débuter rapidement en vue d’un transfert du champion du monde.” Le PSG le suit depuis plusieurs mois, mais il doit dégraisser. Et les noms d’Ander Herrera et Rafinha sont avancés pour ça.