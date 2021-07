À quand les grands débuts de Sergio Ramos avec le PSG ?

Après 16 ans sous le maillot du Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) a rejoint le PSG cet été pour les deux prochaines saisons. Régulièrement blessé la saison dernière, le défenseur central n’a pas encore pu faire ses grands débuts sous le maillot du PSG. Préservé lors des quatre premiers matches de préparation du club, Ramos aurait pu faire ses premiers pas contre le FC Séville, son club formateur, ce soir (20 heures, BeIN Sports 1, PSG TV Premium), mais il souffre d’une lésion au mollet. Dans un communiqué médical, le PSG a fait savoir que Sergio Ramos devrait faire son retour à l’entraînement la semaine prochaine. Il est donc d’ores et déjà forfait pour le Trophée des Champions contre Lille dimanche soir (20 heures, Amazon Prime). Mais quand pourra-t-il jouer ? Avec une douleur au mollet et un retour à l’entraînement la semaine prochaine, il pourrait faire l’impasse pour la première journée contre Troyes et pourquoi pas faire ses premiers pas contre Strasbourg – le week-end du 15 août – dans un Parc des Princes de nouveau plein de supporters. Réponse dans les prochains jours.