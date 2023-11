Ce vendredi (21h sur Prime Video), en ouverture de cette 11e journée de Ligue 1, le PSG et le Montpellier Hérault s’affrontent au Parc des Princes.

Objectif première place pour le PSG. Face au MHSC, les Parisiens ont une occasion en or d’occuper provisoirement la tête du championnat et de mettre ainsi la pression sur leurs concurrents, l’OGC Nice et l’AS Monaco. Les Rouge & Bleu doivent par la même occasion préparer au mieux leur déplacement sur le terrain de l’AC Milan mardi prochain en Ligue des champions. Et pour ce match face à Montpellier, Luis Enrique a titularisé cinq Français au coup d’envoi : Nordi Mukiele, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

1′ Confirmation que Mukiele évolue dans le couloir gauche et Hakimi à droite

2′ Quel sauvetage de Mukiele !!! Sur un centre au second poteau de Fayad, Savanier arme sa frappe mais Mukiele se jette et contre la tentative du Montpelliérain

5′ Belle défense en 1 contre 1 de Skriniar face à Adams

10′ BUTTTTTTTTTTTT DU PSG DE LEE KANG-IN (1-0). Après un service de Dembélé, Hakimi déboule sur son côté droit et centre à l’entrée de la surface. Mbappé laisse filer pour Lee qui conclut d’une frappe puissante en lucarne

15′ Encore une combinaison rapide du PSG avec Hakimi, Kolo Muani et Dembélé. Ce dernier ne met pas assez de puissance dans son tir

22′ La touche technique de Lee fait un grand bien au PSG

Feuille de match PSG / Montpellier

11e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Guillaume Debart et Julien Pacelli– Quatrième arbitre : Benjamin Lepaysant – VAR : Jérémie Pignard et William Lavis – But : Lee (10′)