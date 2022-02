Rebondir après l’élimination en Coupe de France cette semaine, voici l’objectif du PSG lors de son déplacement sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu voudront également poursuivre leur série sans défaite en championnat (le dernier revers remonte au 3 octobre face à Rennes) et ainsi se préparer au mieux pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid.

Et pour cette rencontre face aux champions de France en titre, Pochettino a composé son équipe dans son habituel 4-3-3 avec les retours d’Achraf Hakimi, Marquinhos et Ángel Di María dans le onze de départ. De son côté, Kylian Mbappé retrouve sa place de titulaire. En face, le LOSC peux compter sur les anciens Parisiens : Timothy Weah et Hatem Ben Arfa.

Feuille de match LOSC / PSG

23e journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 6 février 2022 à 20h45 au Stade Pierre Mauroy – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Letexier – VAR : Castro

XI LOSC : Grbic – Celik, Fonte (c), Botman, Gudmundsson – Weah, André, Onana, Bamba – David Ben Arfa Remplaçants : Jardim, Bradaric, Djalo, Gomes, Pied, Raghouber, Xeka, Zhegrova

: Grbic – Celik, Fonte (c), Botman, Gudmundsson – Weah, André, Onana, Bamba – David Ben Arfa XI PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Verratti, Danilo, Paredes – Messi, Mbappé, Di María. Remplaçants : Navas, Bernat, Kurzawa, Dagba, Kehrer, Dina Ebimbe, Simons, Michut, Draxler

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Verratti, Danilo, Paredes – Messi, Mbappé, Di María.

Fil du match :