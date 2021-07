Solskjaer reste évasif sur l’avenir de Pogba

Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain veut attirer Paul Pogba dans ses rangs et le joueur veut rejoindre le club de la capitale, comme nous vous l’avons révélé en début de semaine. Même si les Mancuniens aimeraient prolonger l’international français, ce dernier ne veut pas en entendre parler et aimerait changer d’air dès cet été.

Interrogé en conférence de presse après la défaite de son équipe en match de préparation face aux Queens Park Rangers (4-2), Ole Gunnar Solskjær est resté évasif sur l’avenir de “la pioche” et souhaite tout de même continuer travailler avec lui dans des propos rapportés par le Manchester Evening News.

“Des discussions sont en cours entre le représentant de Paul et les représentants du club. J’ai discuté avec Paul et il attend avec impatience la nouvelle saison. (…)

Il y a toujours des spéculations sur Paul. Il y a des discussions entre Paul et ses représentants, je ne suis pas dans les détails, je n’ai vraiment rien à dire à ce sujet… (…)

Il y a toujours des rumeurs et les clubs sont toujours intéressés et nous l’avons vu à son meilleur niveau. Paul sait ce que nous pensons. J’ai apprécié mon temps à travailler avec lui et j’espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble...”