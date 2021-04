Metz / PSG – le groupe messin avec Niane et N’Doram

Demain après-midi (17 heures, Canal Plus), Metz reçoit le PSG dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Frédéric Antonetti pourra compter sur le retour de deux joueurs blessés de longue date, Kévin N’Doram – qui n’a joué que 25 minutes cette saison – et Ibrahima Niane, meilleur buteur messin (6 buts) et absent depuis le 19 décembre. Blessé également, Opa Nguette est lui trop court pour la réception des Parisiens.

Le groupe messin

Oukidja, Caillard – Centonze, Bronn, Kouyaté, Boye, Ma. Fofana, Udol, Delaine – N’Doram, Angban, Maïga, P.-M. Sarr, Boulaya, Maziz – Vagner, Ib. Niane, La. Gueye, P.-N. Yade, Leya Iseka.