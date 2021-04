Premier des quatre candidats au titre à disputer son match de la 34e journée de Ligue 1, le PSG aura une belle opportunité d’occuper provisoirement la tête du championnat lors de son match face au FC Metz. Actuellement deuxième du classement à un point du leader lillois (70 pts), le club de la capitale a récupéré un effectif quasi au complet dans ce sprint final de la saison 2020-2021. Et à une heure du coup d’envoi de la rencontre à Saint-Symphorien, Mauricio Pochettino et Frédéric Antonetti ont dévoilé leur XI de départ. Côté PSG, Kehrer épaulera bien Kimpembe en défense centrale. Florenzi et Kurzawa sont sur les côtés. Paredes et Herrera sont associés dans l’entrejeu, avec Verratti en complément. Mbappé est en pointe, assisté par Sarabia et Neymar. A signaler, Diallo n’est pas sur la feuille de match.

La feuille de match du FC Metz / PSG

34e journée de la Ligue 1 Uber Eats | Samedi 24 avril 2021 à 17 heures au stade municipal Saint-Symphorien (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Delajod | VAR : Delerue et Coué