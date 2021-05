PSG / Reims : les compositions officielles

Si le dernier objectif de la saison du Stade de Reims est de finir 12e de la Ligue 1, le PSG espère encore le titre de champion de France. Pour que le sacre se joue lors de la 38e journée, la donne est simple pour les hommes de Mauricio Pochettino : gagner. Dans cette perspective le technicien argentin a choisi d’aligner Thilo Kehrer avec Marquinhos. Colin Dagba est titulaire à droite. L’entrejeu est renouvelé avec Danilo Pereira et Ander Herrera. Kylian Mbappé évoluera en pointe épaulé d’un trio Di Maria-Neymar-Draxler. Victimes d’une gastroentérite, Diallo et Gueye ne sont pas sur la feuille de match. Les joueurs du PSG se devront de triompher à la mémoire de James. Et il serait de bon goût de terminer la mauvais exercice 20-21 au Parc des Princes par une bonne note.

Feuille de match du PSG / Reims

37e journée de Ligue 1 Uber Eats | Dimanche 16 mai 2021 à 21 heures au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus Décalé | Arbitre : Turpin | VAR : Leonard et Guillard

PSG : Navas – Dagba, Marquinhos (c), Kehrer, Bakker – Danilo, Herrera – Di Maria, Neymar, Draxler- Mbappé Remplaçants : Rico, Franchi, Florenzi, Paredes, Pembele, Icardi, Rafinha, Sarabia, Kean Entraîneur : Pochettino

: Navas – Dagba, Marquinhos (c), Kehrer, Bakker – Danilo, Herrera – Di Maria, Neymar, Draxler- Mbappé SdR : Rajkovic – Foket, Faes, Abdelhamid (c), Konan – Cassama – Mbuku, Munetsi, Chavalerin, Cafaro – Dia Remplaçants : Ndiaye, De Smet, Maresic, Kutesa, Doumbia, Zeneli, Drammeh, Touré, Sierhuis Entraîneur : Guion

: Rajkovic – Foket, Faes, Abdelhamid (c), Konan – Cassama – Mbuku, Munetsi, Chavalerin, Cafaro – Dia