Pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit l’AS Monaco en match de clôture ce dimanche (20h45 sur Prime Video). C’est à cette occasion que le défenseur monégasque Axel Disasi était présent en conférence de presse afin d’évoquer la rencontre au sommet qui se jouera au Parc des Princes ce week-end. Le natif de Gonesse (Val d’Oise) a fait preuve de calme, d’optimisme et n’a pas manqué de souligner le sérieux et la concentration qui devront occuper les têtes monégasques.

L’état d’esprit du groupe de l’ASM

« Il n’y a pas de peur à avoir avant la rencontre. C’est vrai que Paris a bien commencé son championnat en réalisant des performances impressionnantes. Ils jouent davantage en équipe et les trois de devant effectuent notamment un gros travail défensif. Il faudra alors être bien concentrés et élever notre niveau sur le terrain. Mais il n’y a pas de quoi être effrayé puisque nous avons obtenu un résultat face à eux la saison dernière« .

Comment battre le PSG ?

« Il faudra jouer notre football. Je sais que nous pouvons être solides collectivement. Si tout le monde court les uns pour les autres, on pourra faire quelque chose. C’est vrai qu’ils ont une grosse armada en face mais j’ai confiance en mon équipe car je sais de quoi nous sommes capables. On devra être à 120% car une seule erreur peut coûter un but. Mais c’est un bon match qui nous attend et ce sera à nous de montrer que nous pouvons rivaliser face à ce type d’équipe« .

Se relever de leur dernière sortie face au RC Lens

« Je pense que nous devons toujours avoir une remise en question, que ce soit après une défaite ou une victoire. C’était un non match de notre part, qui nous a offert une bonne piqûre de rappel. Cela nous montre que l’on doit mettre tous les ingrédients à chaque match, aussi bien sur le plan physique que tactique. Dimanche sera une belle opportunité pour nous de montrer un autre visage« .