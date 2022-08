Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier a décidé d’instaurer un système en 3-4-1-2. Un schéma de jeu qui met en valeur le profil de certains joueurs comme Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Lionel Messi. Concernant la défense à trois, le coach parisien a associé Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. Mais, cela sera trop juste pour répondre aux objectifs de la saison surtout face à l’incertitude autour de l’état physique du défenseur espagnol qui a enchaîné les pépins physiques depuis deux ans. De plus, Abdou Diallo et Thilo Kehrer ont été placés sur la liste des transferts. En ce sens, le board parisien cherche à renforcer son arrière-garde et avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Cependant, le dossier du défenseur semble avoir trouvé son épilogue avec les déclarations de Simone Inzaghi qui a indiqué que le mercato était terminé côté intégriste… Mais, Luis Campos a bien des plans de secours en tête…

Un plan B made in Ligue 1 ?

Alors que le journal L’Equipe avait évoqué la piste menant à Mohammed Simakan, défenseur du RB Leipzig qui serait côté à 40M€, le PSG aurait un autre nom en tête pour renforcer son secteur défensif. Comme l’indique Saber Desfarges sur son compte Twitter, Axel Disasi serait pisté par le PSG. Le Monégasque serait dans la “short list” parisienne à ce poste et Luis Campos apprécierait” fortement” le profil du jeune français de 24 ans. Le journaliste pour Prime Vidéo précise que le conseiller sportif parisien avait tenté de le faire venir par le passé lorsqu’il était du côté du LOSC et le joueur était encore rémois. Reste à voir si dans les prochains jours le PSG creusera cette piste pour ce joueur coté à 17 millions d’euros sur Transfermarkt.