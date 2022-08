PSG : Michut à Sunderland, c’est acté

Le PSG poursuit sa mission dégraissage et devrait acter un nouveau départ prochainement. En effet, Edouard Michut serait sur le point de s’engager avec Sunderland. Selon les derniers échos de Fabrizio Romano, le club de la capitale avait refusé il y a quelques jours une offre de prêt avec une option à 3 millions d’euros, accompagnée de 30% à la revente. Cependant, les pourparlers se sont poursuivis et ont aboutis à un accord aujourd’hui selon notre confrère transalpin spécialisé sur le mercato. Le titi parisien devrait donc s’engager avec Sunderland sous la forme d’un prêt. Le joueur serait même ce samedi de l’autre côté de la Manche dans les travées du Stadium of Light, afin d’assister à la rencontre Sunderland – Norwich pour la compte de la sixième journée de Championship.

L’accord entre le PSG et le club du nord de l’Angleterre serait donc basé sur un prêt associé à une option d’achat de 5 millions d’euros et un pourcentage à la revente. Fabrizio Romano parle d’une « affaire conclue » et d’un « accord complet« . De son côté, Le Parisien confirme ces informations, et parle d’un accord sous réserve de la visite médicale. Cette dernière devrait s’effectuer ce week-end à en croire Benjamin Quarez. L’Equipe va également dans le sens de ces informations, mais entre un peu plus en détails sur l’option d’achat associé au prêt d’Edouard Michut. Le quotidien français parle d’une option qui sera « activée automatiquement selon des critères qui n’ont pas filtré mais qui seraient facilement atteignables« . Déçu de ne pas reprendre à la reprise avec le groupe processionnel sous les ordres de Christophe Galtier, le jeune milieu de terrain a souhaité trouver une porte de sortie afin de gagner du temps de jeu. Pour rappel, Michut est sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2025.