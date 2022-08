Clément et le défi qui attend ses joueurs face au PSG

Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 20h45 (Prime Video), le PSG reçoit l’AS Monaco en marge de la 4e journée de Ligue 1. Après leur démarrage en boulet de canon – trois victoires en autant de matches et 17 buts inscrits pour 3 encaissés – les hommes de Christophe Galtier semblent être gonflés à bloc pour faire face à des Monégasques loin d’être en confiance pour leur part. Le club du Rocher reste, en effet, sur un revers cinglant à domicile face au RC Lens en Ligue 1 (1-4). Et à l’approche de cette confrontation, Philippe Clément, coach de l’ASM, a évoqué cette rencontre face au club de la capitale lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

« Quand tu as peur, c’est difficile d’affronter une telle équipe«

« Je ne peux pas dire ce qu’il se passe dans les têtes avant ce choc. Ce que je sais en revanche, c’est que quand tu as peur, c’est difficile d’affronter une telle équipe. Le Paris Saint-Germain a de grandes qualités, il marche sur l’eau en ce moment. A nous de faire un grand match face à eux, comme nous avons pu le faire la saison dernière. Le PSG est dans une période avec un match par semaine, où ils peuvent toujours évoluer avec les mêmes joueurs, le même onze de départ, avec ses stars. Cela va changer ces prochains mois, mais pour l’instant ce sera un grand défi pour mon équipe. »

Dans un second temps, Philippe Clément a indiqué la marche à suivre face à ce PSG. Et le technicien ne s’en cache nullement, batailler avec un tel club à ce moment de la saison ne sera pas aisé, loin s’en faut : « Je pense que tu dois tout bien faire contre le PSG, tu n’as pas le droit à l’erreur. Cette équipe a des qualités exceptionnelles dans les petits espaces, mais aussi dans la profondeur quand tu exerces un pressing haut. On doit faire un match avec beaucoup de métier, et s’adapter aux situations. On ne peut pas mettre de marquage individuel sur Messi, Neymar ou Mbappé, mais au contraire il faut défendre de manière collective. Nous devons être concentrés pour faire un grand match contre cette équipe, qui est différente de la saison dernière avec un Lionel Messi encore plus adapté. Nous avons une jeune équipe qui veut montrer ses qualités, et nous ferons tout ce qu’il faut pour faire une grande partie. »