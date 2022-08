Disasi : « ON a su garder Neymar et Messi dans la pocket »

Le PSG a été tenu en échec par l’AS Monaco dans un match des plus décevants côté Rouge et bleu. Score final : 1-1. Après avoir livré un premier acte plus que moyen, les hommes de Christophe Galtier sont tout de même parvenus à revenir à la marque grâce à Neymar par l’intermédiaire d’un pénalty. Au sortir de cette partie, Axel Disasi a livré quelques mots au micro de Prime Video. Le défenseur est notamment heureux d’avoir pu contenir la MNM.

« On a bien travaillé »

« C’est un système qu’on avait déjà travaillé avec l’ancien coach. On a aussi fait une bonne préparation, donc on a tenu le coup physiquement. C’était à moi et à Benoît (Badiashile NDLR) de venir aider le milieu, sinon il allait exploser. On a su garder Neymar et Messi dans la « pocket ». C’est bien, cela prouve qu’on a bien travaillé. »