Galtier sur Monaco : « Un adversaire qui nous a posé énormément de problèmes »

Le PSG a perdu ses deux premiers points de son exercice 2022-2023 à domicile ce dimanche soir face à l’AS Monaco Monaco (1-1, 4e journée de Ligue 1). Après un premier acte insipide qui a vu les visiteurs ouvrir la marque, les Parisiens ont réagi lors de la seconde période avec un but signé Neymar Jr sur pénalty, son sixième de la saison déjà. Après le coup de sifflet final, Christophe Galtier s’est présenté au micro de Prime Video. Au menu : les différents manquements de ses joueurs et la hiérarchie des tireurs en ce qui concerne les pénaltys..

Un manque de mobilité et de profondeur ?

« On a joué face à un adversaire qui nous a posé énormément de problèmes. On a manqué de mobilité, de mouvements. On était trop souvent dos au but adverse. J’ai demandé plus de mobilités lors de la seconde période, ainsi que plus de profondeur. Cela nous a donné plus de possibilités. On mérite de gagner en seconde période. La Hiérarchie des tireurs ? Non, cela n’a pas changé. C’est toujours Mbappé en un et Neymar en deux. Mais j’ai vu qu’ils ont échangé et que Neymar a pris la décision de le tirer. J’ai vu que Mbappé a été félicité Neymar. Ce sont aussi de grands joueurs. C’est aussi à eux de sentir la chose. Le plus important étant que Neymar l’est marqu ». »