S’il a été avancé que Kylian Mbappé avait demandé à sa direction de se séparer de Neymar cet été, Jérome Rothen ne croit pas en cette théorie.

Il y a eu de l’eau dans le gaz entre Neymar et Kylian Mbappé ces derniers jours. La semaine dernière contre Montpellier, les deux hommes se sont quelque peu accroché au moment de tirer le second penalty parisien. Celui-ci a finalement été transformé par Neymar, au contraire du premier ayant été manqué par Kylian Mbappé. Problème, cette séquence n’a pas manqué de faire réagir les observateurs, tout comme l’attitude boudeuse de l’attaquant français du PSG tout au long de la rencontre. Du même coup, cet épisode a déterré quelques dossiers, comme une prétendue demande de la part du Français à sa direction de vendre Neymar au moment de sa prolongation. Un projet ayant finalement échoué qui contrarierait le joueur de 22 ans et qui pourrait justifier les tensions entre les deux hommes.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a tenu à clore définitivement un incident qu’il a qualifié d’épiphénomène. Problème, le sujet fait encore parler dans les médias, et c’est cette fois Jérome Rothen qui a pris la parole sur la chose en expliquant ne pas croire en la théorie d’un Kylian Mbappé ayant demandé un départ de Neymar au PSG. « Il y a un problème au sein du club par rapport à tout ce qui a été vendu à Kylian pour qu’il reste. Il y a des choses qui ne se vérifient pas. C’est un problème de hiérarchie. À mon avis, Kylian Mbappé n’a pas de problème avec Neymar parce qu’en aucun cas il a demandé à ce que Neymar parte du club. C’est le club qui lui a vendu un projet où lui est à la pointe de ce projet-là et qu’il était sans Neymar à la base. Les Qataris voulaient vendre ou au pire prêter Neymar. Comment il a accepté ça, comment il le digère ? Apparemment il a du mal à digérer à accepter le fait que Kylian soit tout en haut du projet et que lui soit en retrait. Ça, c’est un vrai problème. S’il y a des problèmes d’ego, et je peux dire que c’est la réalité, ça va être difficilement gérable pour le staff, pas que pour Christophe Galtier mais aussi pour Luis Campos, Antero Henrique, le président, le club, l’Émir, les supporters. Ça va être compliqué, au premier écart, au premier accroc, il va y avoir des soucis entre les deux », a expliqué Jérome Rothen sur l’antenne de RMC Sport.