PSG / ASM : Les notes des joueurs parisiens

Après quatre premiers matchs exceptionnels; les Parisiens étaient attendus devant son public pour poursuivre son début de saison fracassant face à l’AS Monaco. Les Parisiens auront eu beaucoup de difficulté en début de match face à des Monégasques bien en place, et qui auront profité des largesses défensives Rouge & Bleu pour ouvrir le score grâce à Volland (20’). À noter le mauvais positionnement de Sergio Ramos qui couvrira l’attaquant allemand sur cette action. Les hommes de Christophe Galtier réagissent et trouvent les montants à deux reprises par Messi et Mbappé dans une même action juste avant la pause.

En deuxième mi-temps, le match est clairement dominé par le PSG qui arrive à trouver la faille grâce à l’inévitable Neymar qui marquera sur penalty (70’). Les Parisiens vont pousser, multiplier les situations dangereuses… sans faire la différence. Score final 1-1, premier (léger) accro pour Christophe Galtier et les siens, qui auraient clairement mérité mieux ! Rendez-vous ce mercredi du côté de Toulouse pour la 5e journée (21h00).

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 5 – Sergio Ramos 4, Marquinhos 4,5 (c), Kimpembe 5,5 – Hakimi 6, Renato Sanches 3, Verratti 7,5, Nuno Mendes 7 – Messi 5, Mbappé 5, Neymar 6,5

Les notes de Jonathan Bensadoun :

Donnarumma 5 – Sergio Ramos 4, Marquinhos 4,5 (c), Kimpembe 6 – Hakimi 6,5, Renato Sanches 3, Verratti 7,5, Nuno Mendes 7 – Messi 5, Mbappé 5, Neymar 6,5

Les notes de Mehdi Houzirane :

Donnarumma 5 – Sergio Ramos 5, Marquinhos (c)5 , Kimpembe 5 – Hakimi 5, Renato Sanches 3, Verratti 8, Nuno Mendes 6 – Messi 6, Mbappé 4,5, Neymar 7

Les notes d’Hugo Bouchara :

Donnarumma 5 – Sergio Ramos 4, Marquinhos 4,5 (c), Kimpembe 6 – Hakimi 6, Renato Sanches 3, Verratti 7, Nuno Mendes 7 – Messi 5, Mbappé 5,5, Neymar 6