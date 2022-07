Le 18 juillet 2012, le PSG officialisait l’arrivée d’un jeune milieu de terrain (19 ans) italien en provenance d’un club de Serie B, Marco Verratti. Le joueur de Pescara est une surprise du mercato de Leonardo et est présenté en conférence de presse juste avant la superstar Zlatan Ibrahimovic. Très vite, il s’impose dans le milieu de terrain des Rouge & Bleu au côté de Blaise Matuidi et Thiago Motta. Dix ans après, c’est un cadre du vestiaire du PSG (378 matches), il va très rapidement devenir le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale en dépassant Sylvain Armand (381). Il ne restera plus que Jean-Marc Pilorget (435) devant lui.

Un palmarès XXL au PSG

En 10 ans au PSG, le « petit hibou » aura remporté 25 titres, dont 8 en Ligue 1 (ajouté à ça 3 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 8 Trophées des champions). L’international italien est aussi le recordman de championnat de France remporté. Impérial dans l’entrejeu des Rouge & Bleu, Marco Verratti a toujours quelques petits défauts. Notamment sa fâcheuse habitude à contester les décisions arbitrales qui lui ont coûté un nombre très important de cartons jaunes. En 378 matches, il a récolté 117 cartons jaunes soit un tous les trois matches comme le rapporte RMC Sport. Malgré ça, il n’a pris que cinq cartons rouges avec Paris. Il tente aussi très peu sa chance. En 378 rencontres, l’international italien n’aura marqué que 11 buts, soit 1 tout les 34 matches. Des choses à améliorer lors des saisons à venir même si cela semble difficile de changer sa nature. Mais Verratti va continuer à nous régaler sur le terrain avec des gestes dont lui seul a le secret. Csiens, quels sont vos souvenirs les plus marquants des 10 ans de Marco Verratti au PSG ? À vos claviers !