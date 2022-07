Lionel Messi va entamer sa deuxième saison sous le maillot du PSG. Après un premier exercice mitigé, l’international argentin espère qu’avec la préparation complète qu’il réalise avec les Rouge & Bleu cet été, il retrouvera son vrai niveau. Le fait de mieux connaître ses coéquipiers devrait aussi lui permettre de faire mieux. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, La Pulga se serait vue proposer la possibilité de prolonger son contrat jusqu’en juin 2024 par ses dirigeants. Messi voudrait attendre la fin de la Coupe du Monde pour penser à son avenir. Et un club aimerait le recruter après son aventure parisienne, l’Inter Miami.

Xavier Asensi évoque la piste Messi

Xavier Asensi, directeur général des affaires de la franchise américaine, a donné deux interviews à Mundo Deportivo et l’agence de presse espagnole, EFE. Et dans ces dernières, il a confirmé que l’Inter Miami aimerait compter dans ses rangs dans les prochaines années le numéro 30 du PSG.

« Nous avons trois ans d’histoire, mais tout le monde ici est relativement jeune. Donc, au sein de cet écosystème, l’objectif des propriétaires est que quand on parle de football aux États-Unis, ce qui vient à l’esprit c’est l’Inter Miami. Avec une bonne gestion, et avec un bon emplacement comme Miami, qui attire l’argent, c’est possible. C’est une ville attractive à bien des égards : qualité de vie, fiscale et culturelle. La possibilité que Leo Messi arrive à Miami aide beaucoup à tout cela. »

Un intérêt pour Messi confirmé dans MD. « Oui, avec des nuances. Leo Messi ne peut être comparé à aucun autre footballeur. Cela dit, ce que nous cherchons, c’est d’être la référence du football aux États-Unis et pour cela, l’important, ce sont les joueurs et le spectacle que vous êtes capable de donner. Pour le donner, il faut les meilleurs joueurs et les avoir est un véritable objectif de notre club. Quant à Leo Messi, il est là et puis il y a les autres. Cela dépend de lui et de sa volonté. Nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde et je pense que Messi est le meilleur de l’histoire. À partir de maintenant, c’est à vous de décider. Nous voulons être la référence du football aux USA, c’est un des objectifs de la propriété. »