Mbappé : « Mon choix est fait… Quasiment ! »

C’était le moment phare de cette soirée, les propos de Kylian Mbappé étaient attendus avec impatience. L’international français, qui a remporté sans surprise le titre de meilleur joueur de la Ligue 1. Le joueur s’est exprimé sur ce nouveau trophée individuel remporté mais aussi sur son avenir et sur le record de buts d’Edinson Cavani. Retranscription de ses propos complets.

Le titre de meilleur joueur de la Ligue 1

C’est toujours un plaisir immense d’être ici. Je vois pas mal de grands joueurs, qui ont qui ont marqué la saison, marqué le football français de leur empreinte et c’est toujours un honneur d’être ici. C’est pour ça que j’ai insisté pour venir. Gagner une troisième fois d’affilée, c’est incroyable. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Je vais commencer les remerciements déjà au Paris-Saint-Germain, à tous mes coéquipiers, il y en a certains qui sont là. Le capitaine est là, la délégation et la remercier, le club, le coach… Toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre. On est content d’avoir récupéré notre trône, récupéré notre titre. On était dans une saison que tout le monde sait, qui était un peu difficile mais on a fait le travail en championnat et on est fiers de ce 10e titre. Je remercie aussi l’ensemble des adversaires, l’ensemble des coaches adverses, l’ensemble du personnel de la ligue. Cette année plus que jamais, j’ai vraiment ressenti une espèce de reconnaissance et d’admiration. Tous les joueurs cherchent cette reconnaissance, cette année je l’ai eu donc je peux dire merci à tout le monde et voilà je continue mon histoire. Je continue à gagner, je ne suis jamais rassasié et ça fait toujours plaisir. Merci !

Son avenir

Comme j’ai dit, j’ai fait un discours pour remercier tout le monde et j’ai fait cette erreur il y a trois ans de m’accaparer la cérémonie. Je pense que ce n’est pas l’endroit adéquate. J’ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, pas pour m’approprier la gloire donc non. Je vais rester dans l’esprit de remercier tout le monde, remercier vraiment parce que ça a été une belle saison. Le championnat français a longtemps été décrié et cette année je pense qu’on a donné du plaisir à tout le monde que ce soit la course à l’Europe, le maintien… Il y a beaucoup d’équipes qui jouent au football donc c’était un plaisir pour les téléspectateurs. On saura quand ma décision ? Très rapidement, c’est quasiment terminé. Mon choix est fait ? Oui oui… quasiment !

Son nouveau rôle de passeur

J’ai changé ma manière de voir le jeu, je n’avais pas cette conviction de me dire que d’être un passeur était possible, j’étais parfois entêté de marquer des buts, d’être le buteur attitré de mes équipes. Quand on est un grand joueur, et qui aspire à rentrer dans l’histoire, je pense qu’il ne faut pas choisir. Faire les deux étaient dans mes cordes, mais ce n’est pas fini. Il reste un match et on verra ce qu’il va se passer la semaine prochaine. Ça permet de tirer une équipe vers le haut, quand vous avez des joueurs importants et qui ont des objectifs individuels. Ça permet de tirer tout le monde. On a su se mettre à l’abri collectivement. On a gagné le titre et on espère qu’on aura une superbe fête la semaine prochaine avec les supporters. On va dire que ça va être l’enjeu du match, donc je vais me préparer tranquillement et on va essayer de passer avant tout un bon moment avec les supporters, avoir cette communion et cohésion qui nous a manqué ces derniers temps. Si je peux tout rafler, je ne vais pas me gêner !

Le record de Cavani :

Le record de buts de Cavani ? il faut respecter ce qu’il a fait au Paris-Saint-Germain, c’est quelque chose d’incroyable ! Surtout que le Paris-Saint-Germain a connu des grands joueurs, même si c’est un club jeune. Le club a connu un nombre un incalculable de grands joueurs et de faire partie de ce cercle là c’est déjà un honneur et un privilège. Donc il faut savourer ce qu’on a et ce qu’on a fait et pour ça je suis déjà très content d’être dans le top 3