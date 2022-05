Live – Les Trophées UNFP sont à suivre ici

Le Pavillon Gabriel accueille ce soir la 30e édition des Trophées UNFP (21h). Après trois années d’absence à cause du Covid-19, la cérémonie reprend ses droits. Les trophées de meilleur joueur, meilleur gardien et de meilleur entraîneur seront remis. Pour rappel, les vainqueurs des trophées UNFP sont désignés par les joueurs et entraîneurs de Ligue 1, Ligue 1 et D1 Arkéma.

Kylian Mbappé fait partie des cinq nommés pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 (Il l’avait remporté en 2021). Les autres joueurs qui concourent à cette récompense sont les suivants : Wissam Ben-Yedder (Monaco), Lucas Paqueta (OL), Dimitri Payet (OM), et Martin Terrier (Rennes). De son côté, et malgré le championnat remporté par le PSG, Mauricio Pochettino n’est pas nommé pour le trophée du meilleur entraîneur de Ligue 1.

En revanche, il y a bien un parisien qui est nommé pour le trophée du meilleur espoir du championnat et il s’agit de Nuno Mendes. Il fera face à Arnaud Kalimuendo (Lens), Castello Lukeba (OL), William Saliba (OM) et Khéphren Thuram (Nice). On retrouve également Gianluigi Donnarumma qui est au nommé pour le trophée du meilleur gardien de but, au côté de Walter Benitez (Nice), Alban Lafont (Nantes), Pau Lopez (OM) et Matz Sels (Strasbourg).

Les Trophées UNFP sont à suivre ici sur CS !

21h08 C’est parti pour les Trophées UNFP ! Annoncez vos pronostics