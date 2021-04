Djalo : “Neymar a besoin d’avoir plus de respect”

La fin de match entre le PSG et Lille a été houleuse avec deux cartons rouges pour Neymar et Tiago Djalo. La querelle entre les deux joueurs a duré jusque dans les couloirs du Parc des Princes. Pour le quotidien sportif portugais – A Bola – le défenseur lusitanien est revenu sur ce moment chaud.

“Le problème vient de l’année dernière, lors du dernier match que nous avons joué à Paris, mais il n’est pas devenu viral comme cette fois. Je n’ai rien fait. Après cette faute, l’arbitre a sifflé et il a fini par m’attaquer. Je suis tombé au sol. Il a essayé de me prendre le ballon et me l’a donné avec sa main sur son menton. Et puis j’ai été expulsé sans savoir pourquoi. Dans le tunnel, il a dit des choses que je n’aimais pas, il m’a même jeté un patch au visage, et c’est tout … Qu’a-t-il dit? Je ne le sais même plus, mais ce n’était rien de bon, se remémore Djalo. Ce sont des choses du jeu … Chacun est allé dans son coin et rien d’autre.”

Tiago Djalo qui a ensuite expliqué que le numéro 10 parisien devrait avoir plus de respect envers ses adversaires. “Je respecte tout le monde, que ce soit Neymar ou n’importe quel autre joueur. Je respecte tout le monde. Mais je pense que les autres devraient aussi le respecter. Il faut se respecter, nous sommes des collègues professionnels, et c’est ce qui manque à Neymar, un peu plus de respect. Neymar a besoin d’avoir plus de respect.“