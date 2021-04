Danilo Pereira présent à l’entraînement ce lundi (LP / RMC)

Dans deux jours, le PSG se déplace à l’Allianz Arena pour y affronter le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un match pour lequel le PSG sera décimé au milieu de terrain. Leandro Paredes sera suspendu alors que Marco Verratti a contracté la Covid-19 pour la deuxième fois en deux mois. De son côté, Danilo Pereira est revenu de la sélection portugaise avec une douleur au mollet. Le Portugais a repris l’entraînement collectif ce lundi comme le rapporte Le Parisien et RMC. Il devrait donc tenir sa place mercredi indiquent les deux médias. Le quotidien francilien qui conclut en expliquant que Mauro Icardi (cuisse) et Layvin Kurzawa – qui n’ont pas participé à la séance d’entraînement et sont restés en soins – devraient manquer le Bayern. Marco Verratti, Alessandro Florenzi – qui sont positifs à la Covid-19, et Juan Bernat (en reprise mais pas inscrit dans la liste UEFA) seront aussi absents.