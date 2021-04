Jallet : “Ils vont se mettre en mode Ligue des Champions”

Dans le choc de la 31e journée de Ligue 1, Le PSG s’est incliné à domicile face à Lille (0-1) et a vu son concurrent pour le titre prendre trois points d’avance à sept journées de la fin. Pas une belle préparation en vue du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich mercredi soir (21 heures, RMC Sport 1). Mais pour Christophe Jallet, les Parisiens vont se mettre en mode Ligue des Champions sur la pelouse de l’Allianz Arena.

“Je pense qu’ils vont se mettre en mode Ligue des Champions comme ils ont su le faire face au Barça. Ça aurait été bien pour le PSG et ce groupe de se mettre en confiance et de réaliser un grand match dans un choc du championnat. Ils n’ont pas été capables de le faire. Maintenant, il faut remettre le cerveau à l’endroit, y aller avec d’autres intentions parce que là ils nous ont montré plus de lacunes que de qualités, en tout cas collectivement, lance l’ancien parisien dans le CFC. On sait qu’ils ont des individualités qui sont capables de faire la différence, ils l’ont prouvé. Ce sera un match où ils auront un peu plus d’espaces pour s’exprimer parce que l’on voit que face à des blocs bas ils n’y arrivent pas trop. Il va falloir avoir d’autres intentions de départ et collectivement surtout pour faire la différence.”