Depuis sa prestation XXL (4 buts et 1 passe décisive) face au Kazakhstan (8-0) avec l’Equipe de France samedi dernier, Kylian Mbappé reçoit de nombreuses louages de la part de la presse et des observateurs. Et pour cause, depuis 1958 et Just Fontaine, aucune Français n’avait marqué à quatre reprises lors d’un même match. Sur la chaîne L’Equipe, Nabil Djellit a reconnu la belle performance de l’attaquant de 22 ans, mais il a été plus impressionné par le Kylian Mbappé de la saison passée en Ligue des champions avec le PSG.

« Je trouve que c’est plus impactant, mais évidemment, il est exceptionnel. Moi, je ne vais pas vous sortir l’argument qu’il n’y avait rien en face, parce que les buts il faut les mettre quand même. Ce n’est jamais simple de mettre un but, après il y a l’implication et l’investissement que vous faites. Parce que s’il ne les met pas on dit qu’il ne les met pas et quand il met les buts, on va dire que c’est faible en face, non ! Il fait le job à son niveau. Un niveau qui est stratosphérique. En plus, il trouve une bonne alchimie avec les copains autour, on sent qu’il est heureux. Son attitude a-t-elle changé ? Il l’a dit lui-même. Dans une déclaration, il avait dit qu’il se trouvait un peu plus humble. Quand il était critiqué, il ne le vivait pas forcément bien et je peux le comprendre car quand vous êtes critiqué par les gens de votre pays c’est parfois plus difficile à avaler que si vous êtes au Real Madrid et que Marca vous tombe dessus comme ça a déjà été le cas pour Benzema« , a exposé Nabil Djellit sur le plateau de l’Equipe de Greg. « Je l’avais trouvé plus chaud la saison dernière en C1. Pour moi, ça reste quand même plus marquant ce qu’il a réussi face au Bayern et FC Barcelone et pas seulement, parce qu’à ce moment-là sans lui le PSG ne fait même plus la course (au titre) en Ligue 1. Sur cette séquence-là, je l’ai trouvé monstrueux parce qu’en plus il ne pouvait pas tellement compter sur les autres. Et là (en Equipe de France), il a quand même des garçons d’une très grande qualité autour de lui avec Benzema, Griezmann et Coman. »