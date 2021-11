Débat CS – Mbappé mérite-t-il plus le Ballon d’Or que Benzema ?

Après une période un peu plus délicate suite à un début de saison en boulet de canon d’un point de vue statistique, Kylian Mbappé monte en puissance sur ses dernières sorties. Auteur de deux assists et d’une réalisation face à Bordeaux avec le PSG, le numéro 7 rouge et bleu a surtout brillé sous la tunique de l’Équipe de France avec un quadruplé retentissant face au Kazakhstan. Associé avec le Parisien en attaque en Bleu, Karim Benzema se trouve, lui aussi, dans une forme impressionnante avec le Real Madrid. En outre, KB9 a fait un retour très remarqué au sein de la troupe de Didier Deschamps.

Deux éléments qui postulent en bonne place pour le prochain Ballon d’Or qui sera délivré le 29 novembre prochain. Et en ce lundi après-midi, Canal Supporters vous interroge : à votre avis, est-ce que Kylian Mbappé, au vu de tout ce qu’il accompli avec le PSG et l’Équipe de France, mérite-t-il plus le Ballon d’Or que Karim Benzema ? À vos claviers !