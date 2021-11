Djellit : « Je préfère un Ramos à 80% que d’autres à 120% »

Lors de cette trêve internationale, Sergio Ramos, sur le flanc depuis son arrivée au PSG, a enfin repris l’entraînement collectif. S’il est un peu trop tôt pour se projeter sur un retour à la compétition, beaucoup d’observateurs supputent sur ce que pourrait apporter la légende espagnole à l’effectif rouge et bleu. C’est notamment le cas de Nabil Djellit sur le plateau de L’Equipe de Greg.

Pour le journaliste c’est simple, Sergio Ramos, véritable monument du football, devrait énormément amener au PSG : « Au Real Madrid il y avait deux Cristiano Ronaldo : celui de l’attaque et celui de la défense. Sergio Ramos est certainement le meilleur défenseur de tous les temps. Il a tout gagné, il a un charisme incroyable, il bonifie ses coéquipiers et s’il doit regarder dans les yeux une des stars de l’attaque pour lui dire ses vérités, il le fera. C’est un monstre et je préfère un Ramos à 80% que d’autres à 120%. »