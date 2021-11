Forfait avec le PSG lors des deux derniers rendez-vous du club parisien, Lionel Messi a pourtant été convoqué avec l’Argentine pour la trêve internationale de novembre. Une situation qui a eu le mérite de faire pester Leonardo. De son côté, présent devant la presse, Lionel Scaloni a répondu au directeur sportif rouge et bleu.

Et s’il comprend l’agacement du PSG, le technicien argentin a expliqué avoir tout à fait le droit de faire appel aux services de son capitaine : « Je comprends la position du PSG. Ces derniers temps, Lionel Messi a souvent été avec la sélection pour des raisons de calendrier. Nous, on est en règle quand on le convoque. Le problème, c’est le calendrier. »

Selon toutes vraisemblances, Lionel Messi devrait donc disputer les deux matches de l’Argentine contre l’Uruguay (13 novembre) et le Brésil (17 novembre)…