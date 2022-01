Djellit : « Le PSG doit être dirigé par une star »

Mauricio Pochettino est l’entraîneur du PSG depuis un peu plus d’un an. Alors qu’il promettait du beau jeu à son arrivée, force est de constater que son équipe ne propose pas un jeu flamboyant malgré des résultats satisfaisants. Depuis quelques jours, l’entraîneur argentin refait parler de lui avec des rumeurs sur son avenir. On parle de lui à Manchester United l’été prochain. Pour le remplacer, le PSG s’intéresserait à Zinedine Zidane. Dans l’Equipe du Soir, ils se sont demandé si une star qui entraîne des stars serait la bonne formule pour les Rouge & Bleu. Et pour Nabil Djellit, c’est oui.

« On a vu que le PSG n’est pas un club conventionnel. Jusqu’à présent, ils ont essayé des entraîneurs, des génies tactiques. Mais cela n’a pas suffi à manager les joueurs. Dès joueurs plus forts que leur entraîneur, dès jours parfois plus forts que le club. Il faut aujourd’hui un entraîneur star, qui a de l’autorité, de l’aura et qui a du charisme. Qui mieux que Zinedine Zidane, triple vainqueur consécutif de la Ligue des Champions, pour pouvoir parler à des stars comme Neymar, Messi ou d’autres. Pour moi, le Paris Saint-Germain, un club de stars, doit être dirigé par une star.«