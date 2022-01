Le PSG va ouvrir une boutique à New York

Depuis l’arrivée de QSI en juin 2011, le PSG a pris une dimension internationale. Le club de la capitale compte des millions de fans dans le monde entier et multiplie les collaborations avec des marques et des artistes de la terre entière.

Preuve de la notoriété prise par les Rouge & Bleu, l’ouverture d’une nouvelle boutique aux Etats-Unis et plus particulièrement à New York. Ce store qui ouvrira ses portes – avant la fin de la saison 2022 – en plein cœur de Manhattan sur la prestigieuse Cinquième Avenue, comme le rapporte France Bleu Paris. Outre ses boutiques à Paris – dont celle des Champs-Elysées qui a déménagé au 92 de la plus belle avenue du monde – le PSG compte aussi une boutique à Los Angeles, au Qatar, en Corée du Sud, aux Emirats arabes unis et trois au Japon.