Les chiffres clés avant PSG / Nantes

À l’occasion de la 14e journée de Ligue 1, le PSG accueille le FC Nantes sur sa pelouse du Parc des Princes. Solidement installés en tête du championnat, les hommes de Mauricio Pochettino tenteront de poursuivre leur marche en avant afin de se donner un maximum de confiance avant un déplacement périlleux du côté de Manchester City. Et avant cette partie, le club parisien a partagé quelques chiffres clés liés à ce match via son site officiel.

Côté passif entre ces deux équipes, c’est la 101e fois que le PSG et le FC Nantes se retrouvent, ce qui fait des Canaris le quatrième adversaire le plus rencontré par le club parisien. Niveau bilan, la balance penche assez nettement en faveur des Rouge et Bleu : 48 succès, 23 nuls et 29 revers. En outre, sur les 27 dernières parties entre ces deux écuries, le club de la capitale n’a goûter à la défaite qu’à deux petites reprises : le 17 avril 2019 et le 14 mars 2021. Mieux, Nantes est la deuxième équipe à avoir le plus perdu face à Paris. Seul l’ASSE fait pire avec 49 défaites. Depuis le revers face à Manchester City l’an passé, le PSG reste également sur une série de 10 victoires consécutives dans son antre. Enfin, les Parisiens ont au moins inscrit une réalisation lors des 23 derniers rendez-vous face aux Nantais, de quoi suggérer possiblement de belles choses ce samedi soir.