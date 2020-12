Sept possibilités pour le PSG en huitième de finale de l’UEFA Champions League : Atlético de Madrid, Borussia Mönchengladbach, FC Porto, Atalanta Bergame, FC Séville, Lazio Rome, et le FC Barcelone. Le verdict tombera lundi midi, à Nyon (Suisse). Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur des Bleus, souhaite que le PSG tire le FC Barcelone. Non pas pour solder la “remontada”, mais parce que les Azulgrana sont bons à prendre, et le resteront à ses yeux.

“Moi j’espère que le PSG tombera sur le Barça, ce serait une affiche extraordinaire, alléchante. On a envie de voir Messi, au Parc des Princes, même si ce n’est pas avec Paris. Et puis c’est la meilleure équipe à prendre avec sa faiblesse qui est chronique. Au mois de mars, elle sera toujours là cette faiblesse. Le Barça, c’est une équipe jeune avec de gros problèmes défensifs. Mais aussi des soucis offensifs… il faudrait que Messi soit exceptionnel”, a commenté Raymond Domenech lors de l’EDS. “Mais tout seul il n’y arrivera pas.”