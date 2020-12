Après sa victoire contre l’Istanbul Basaksehir (5-1), le PSG a terminé premier de son groupe et pourra affronter les sept deuxièmes des autres groupes de la phase de poules de la Ligue des Champions en huitièmes de finale (Atlético de Madrid, Borussia Mönchengladbach, Porto, Atalanta Bergame, Séville, Lazio Rome, Barcelone). Le tirage au sort des huitièmes (16 et 17 février / 23 et 24 février pour les matches aller, 9 et 10 mars, 16 et 17 mars pour les matches retour) aura lieu lundi midi. Comme à chaque fois, les pourcentages pour connaître l’adversaire de chacune des équipes qualifiées sont réalisés. Et selon ces pourcentages, l’adversaire qui a le plus de chance d’affronter le PSG se nomme Borussia Mönchengladbach avec 18, 033 %. Suivent ensuite l’Atlético de Madrid (14,917%) et le FC Barcelone (14,554%). Le FC Porto est le pourcentage le plus faible pour affronter le PSG (11,135%). Réponse lundi à partir de midi pour voir si les pourcentages avaient raison.